Іспанія

Йдеться про гравців молодіжної команди.

Барселона все ще відчуває фінансові труднощі. Як повідомляє Mirror, через проблеми з фінансами цього літа каталонський клуб може втратити 10 футболістів. Йдеться про гравців молодіжної команди, чиї чинні контракти розраховані до 30 червня. Ця група футболістів може піти безкоштовно.

Варто сказати, що фінансові проблеми переслідують Барселону вже не один рік. У 2021 році каталонці були змушені попрощатися з Ліонелем Мессі, а протягом цього сезону клуб мав проблеми з реєстрацією кількох гравців.

Найближчий матч Барселона проведе в четвер, 27 березня, проти Осасуни на своєму полі.