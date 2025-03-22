Іспанія

Нігерієць може залишити Бергамо.

Нападник італійської Аталанти Адемола Лукман має намір перейти в каталонську Барселону. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 27-річний нігерієць влітку хоче залишити Аталанту та приєднатися до "синьо-гранатових". В разі якщо італійський клуб погодиться продати Лукмана, вони будуть вимагати від зацікавленої сторони 30 млн. євро.

Зазначається, що спортивний директор "Барси" Деку розглядає Лукмана, як один з пріоритетних варіантів для підсилення позиції вінгера.

Чинна трудова угода гравця розрахована до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на один рік. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

Цього сезону Адемола Лукман відіграв за Аталанту 32 матчі, забив 18 голів та віддав 7 результативних передач.