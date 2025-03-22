Іспанія

Аргентинець хоче зміни правил.

Нападник мадридського Реала та збірної Аргентини Хуліан Альварес вперше прокоментував незарахований пенальті в серії післяматчевих одинадцятиметрових ударів в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Реалом.

"Я подивився цей момент тисячу разів. Всюди є відео. Я не відчув подвійного торкання по м'ячу. Якщо там і були два дотики, то контакт був мінімальним, його було дуже важко помітити.

Правила мають бути зрозумілішими, адже я не намагався скористатися перевагою. Наприклад, якщо під час удару з пенальті воротар виходить із лінії воріт, то 11-метровий удар перебивається. Це робиться не для того, щоб отримати якусь перевагу. Дуже шкода, що так сталося", — сказав Альварес.

Цього сезону Хуліан Альварес відіграв за Атлетіко 44 матчі, забив 23 голи та віддав 5 результативних передач.