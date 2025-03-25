Іспанія

Бразильський вінгер Барси — один із фаворитів на престижну нагороду станом на зараз.

Бразильський вінгер Барселони Рафінья поділився своїм ставленням до індивідуальних нагород, зокрема висловився про свій поточний статус фаворита на отримання Золотого м'яча-2025.

"Я намагаюся відкласти це питання вбік, щоб зосередитися на особистих цілях у своїй кар’єрі. Якщо наприкінці сезону я виграю всі титули, то можливість отримати індивідуальну нагороду буде значно вищою.

Але я не фокусуюся на "Золотому м’ячі". Жодних відволікань", – цитує слова Рафіньї журналіст Фабріціо Романо.

28-річний нападник наразі допомагає Барселоні боротися за перемоги в Ла Лізі, Лізі чемпіонів та Кубку Іспанії, забивши 27 голів та віддавши 20 асистів у 42 матчах у всіх турнірах.