Іспанія

Це буде тривала угода.

Іспанський центральний захисник та вихованець мадридського Реала Рауль Асенсіо впродовж цього сезону скористався кадровою кризою в колективі Карло Анчелотті та стрімко виборов для себе місце в стартовому складі основної команди.

22-річний виконавець настільки швидко прогресував, що клуб одразу був змушений працювати над оновленням його контракту, терміни якого спочатку мали завершитись наприкінці наступного сезону.

Однак лояльність Асенсіо до "вершкових" надзвичайно висока, тож перемовини щодо нової угоди були не менш швидкими, аніж його кар’єрне зростання.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що новий контракт Рауля буде розраховано до 2029 року, тоді як сторони вже досягли домовленості, і наразі просто очікують слушного моменту, аби про це повідомити офіційно.

За сезон Асенсіо провів 29 матчів, зробивши дві гольові передачі.