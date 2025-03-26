Гравці не встигнуть відновитися після матчів за свої національні команди.
Рафінья і Рональд Араухо, Getty Images
26 березня 2025, 16:16
Центральний захисник Рональд Араухо й лівий вінгер Рафінья не допоможуть Барселоні в найближчому матчі Ла Ліги.
Головний тренер "блаугранас" Гансі Флік повідомив, що уругваєць і бразилець пропустять перенесений домашній поєдинок з Осасуною в рамках 27-го туру чемпіонату Іспанії-2024/25.
"Подорож [переліт із Південної Америки] надто довга, тож їм потрібен відпочинок", — цитує спеціаліста журналіст Фабріціо Романо.
Зазначимо, що Араухо й Рафінья перебували в розташуваннях своїх збірних і брали участь у матчах південноамериканської кваліфікації чемпіонату світу-2026.
Поєдинок Барселона — Осасуна відбудеться завтра, 27 березня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.