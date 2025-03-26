Центральний захисник Рональд Араухо й лівий вінгер Рафінья не допоможуть Барселоні в найближчому матчі Ла Ліги.

Головний тренер "блаугранас" Гансі Флік повідомив, що уругваєць і бразилець пропустять перенесений домашній поєдинок з Осасуною в рамках 27-го туру чемпіонату Іспанії-2024/25.

"Подорож [переліт із Південної Америки] надто довга, тож їм потрібен відпочинок", — цитує спеціаліста журналіст Фабріціо Романо.

Зазначимо, що Араухо й Рафінья перебували в розташуваннях своїх збірних і брали участь у матчах південноамериканської кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Поєдинок Барселона — Осасуна відбудеться завтра, 27 березня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.