Іспанія
27 березня 2025, 23:59
Барселона в перенесеному матчі не помітила спротив Осасуни
Команди перебували під впливом раннього виходу з березневої міжнародної перерви, але футболісти Ганса-Дітера Фліка все одно знайшли в собі сили перемогти доволі спокійно.
Барселона — Осасуна, Getty Images
27 березня 2025, 23:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Барселона — Осасуна 3:0
Голи: Торрес, 11, Ольмо, 21 (пен.), Левандовські, 77
Барселона: Щесни — Кунде, Е. Гарсія, Мартінес, Бальде (Мартін, 83) — Педрі (Віктор, 83), де Йонг (Торре, 46) — Ямал, Ольмо (Фермін, 28), Гаві — Торрес (Левандовські, 67).
Осасуна: Еррера — Аресо (Р. Пенья, 85), Еррандо, Катена, Крус — Муньйос (Рубен Гарсія, 34) — Аймар (Гомес, 61), Монкайола, Ібаньєс, Арнаїс (Бойомо, 46) — Рауль Гарсія (Будімір, 60).
Попередження: Е. Гарсія — Катена, Крус.