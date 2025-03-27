Іспанія

Барселона в перенесеному матчі не помітила спротив Осасуни

Команди перебували під впливом раннього виходу з березневої міжнародної перерви, але футболісти Ганса-Дітера Фліка все одно знайшли в собі сили перемогти доволі спокійно.

Барселона — Осасуна, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Барселона — Осасуна 3:0

Голи: Торрес, 11, Ольмо, 21 (пен.), Левандовські, 77



Барселона: Щесни — Кунде, Е. Гарсія, Мартінес, Бальде (Мартін, 83) — Педрі (Віктор, 83), де Йонг (Торре, 46) — Ямал, Ольмо (Фермін, 28), Гаві — Торрес (Левандовські, 67).



Осасуна: Еррера — Аресо (Р. Пенья, 85), Еррандо, Катена, Крус — Муньйос (Рубен Гарсія, 34) — Аймар (Гомес, 61), Монкайола, Ібаньєс, Арнаїс (Бойомо, 46) — Рауль Гарсія (Будімір, 60).



Попередження: Е. Гарсія — Катена, Крус.