Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 30 березня, розпочавшись о 17:15.

У 29-му турі іспанської Ла Ліги на нас очікує каталонське дербі: Барселона проти Жирони.

Барселона — Жирона

Неділя, 30 березня, стадіон Естадіо Олімпіко, Барлосена. Арбітр зустрічі — Х. Пулідо

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

На Олімпійському стадіоні в Барселоні розгориться одне з найбільш інтригуючих каталонських протистоянь — Барселона приймає Жирону. Підопічні Гансі Фліка перебувають у чудовій формі, здобувши п'ять перемог поспіль, включно з нещодавнім впевненим успіхом над Осасуною (3:0). Однак клуб опинився в центрі можливого скандалу через участь Іньїго Мартінеса, чиє право на гру може бути оскаржене. Незважаючи на це, каталонці впевнені у своїй позиції та зосереджені на боротьбі за титул.

Барселона лідирує в Ла Лізі, але розслаблятися не можна: попереду надскладний графік — матч з Атлетіко в Кубку Короля, зустріч із Бетісом у чемпіонаті та битва з дортмундською Боруссією в Лізі чемпіонів.

Жирона йде 13-ю в таблиці і далека від форми, що дозволила їй фінішувати третьою в минулому сезоні. Підопічні Мічела не перемагають у чемпіонаті вже три тури поспіль, а їхню єдину перемогу з січня було здобуто важко. Однак у них є приємні спогади: у сезоні-2023/24 Жирона двічі обіграла Барселону, що робить майбутній матч ще більш інтригуючим.

Хто виявиться сильнішим у цьому каталонському дербі? Чи зможе Барселона зробити ще один крок до титулу, чи Жирона знову здивує всіх?

Орієнтовні склади

Барселона: Щесни — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде — де Йонг, Педрі — Ямал, Гаві, Рафінья — Левандовські.

Жирона: Гассаніга — А. Мартінес, Блінд, Крейчі, Гутьєррес — Еррера, Ромеу, Артур — Циганков, Стуані, Данжума.

Поточна форма

Очні зустрічі