Іспанія

Іспанський функціонер незадоволений дозволом на реєстрацію Ольмо.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про дозвіл на тимчасову реєстрацію півзахисника Барселони Дані Ольмо. Його слова наводить Managing Barca

"Ла Ліга, як і раніше, вважає, що Ольмо не повинен грати. Він не повинен закінчувати сезон, виступаючи за Барселону. Є певні нюанси, через які не мали давати дозвіл на реєстрацію Ольмо", — заявив Тебас.

Дані Ольмо перейшов у Барселону з німецького РБ Лейпциг минулого літа за 60 млн. євро. Спочатку Ла Ліга дозволила зареєструвати півзахисника до 31-го грудня 2024 року. Після закінчення визначеного терміна, керівництво "синьо-гранатових" знову запросило дозвіл на реєстрацію свого футболіста, однак на цей раз Ла Ліга та Королівська іспанська футбольна федерація відмовили їм. Тим не менш, 8-го січня 2025-го року Вища рада зі спорту Іспанії дозволила Барселоні тимчасово зареєструвати Ольмо.

Цього сезону Дані Ольмо відіграв за Барселону 28 матчів, забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач.