Іспанський функціонер незадоволений дозволом на реєстрацію Ольмо.
Dani Olmo, getty images
28 березня 2025, 10:17
Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про дозвіл на тимчасову реєстрацію півзахисника Барселони Дані Ольмо. Його слова наводить Managing Barca
"Ла Ліга, як і раніше, вважає, що Ольмо не повинен грати. Він не повинен закінчувати сезон, виступаючи за Барселону. Є певні нюанси, через які не мали давати дозвіл на реєстрацію Ольмо", — заявив Тебас.
Дані Ольмо перейшов у Барселону з німецького РБ Лейпциг минулого літа за 60 млн. євро. Спочатку Ла Ліга дозволила зареєструвати півзахисника до 31-го грудня 2024 року. Після закінчення визначеного терміна, керівництво "синьо-гранатових" знову запросило дозвіл на реєстрацію свого футболіста, однак на цей раз Ла Ліга та Королівська іспанська футбольна федерація відмовили їм. Тим не менш, 8-го січня 2025-го року Вища рада зі спорту Іспанії дозволила Барселоні тимчасово зареєструвати Ольмо.
Цього сезону Дані Ольмо відіграв за Барселону 28 матчів, забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач.