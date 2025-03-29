Іспанія

Італієць відповідатиме у суді.

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті висловився про звинувачення у несплаті податків. Його слова наводить іспанське видання AS.

"На порядку денному багато тем для обговорення. Мені потрібно дати свідчення, і я зроблю це в середу. Але тут не місце обговорювати цю тему.

Наступного тижня буде розглянуто апеляцію, подану прокуратурою. Я виграв перший процес і повністю довіряю закону та судовій системі. Я не турбуюся з цього приводу. Мене тільки турбує, що вони говорять про шахрайство з мого боку, але я готовий дати свідчення та все розставити по місцях", — сказав Анчелотті.

Справу італійського фахівця розглядатимуть 2-го квітня, в суді міста Мадрид.