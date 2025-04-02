Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Іспанії, що відбувся 1 квітня 2025 року.

У матчі-відповіді півфіналу Кубка мадридський Реал зіграв унічию проти баскського Реала Сосьєдада на власному полі в овертаймі (4:4) та вийшов до фінального протистояння за рахунок перемоги на виїзді.

"Королівські" забили чотири рази на Сантьяго Бернабеу — і це не першоквітневий жарт. Для цього їм знадобився майже весь основний час протистояння.

Проте не відставали й "галактікос", і зрештою саме за "галактікос" було вирішальне слово в серії пенальті. Обійшлось не без помилок від Андрія Луніна.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал — Реал Сосьєдад 4:4 у рамках півфіналу Кубка Іспанії-2024/25:

Реал — Реал Сосьєдад 4:4 (перший матч — 1:0)

Голи: Ендрік, 30, Беллінгем, 82, Чуамені, 86, Рюдігер, 115 — Барренечеа, 16, Алаба, 72 (авт.), Оярсабаль, 80, 90+3

Реал: Лунін — Васкес, Асенсіо (Діас, 106), Алаба (Рюдігер, 91), Камавінга (Фран, 91) — Вальверде, Чуамені — Родріго (Гюлер, 106), Беллінгем, Вінісіус — Ендрік (Мбаппе, 68).

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру, Субельдія, Агерд, Муньйос — Марін (Оласагасті, 91), Субіменді, Сучич — Кубо (Маріезкуррена, 106), Оярсабаль (Оскарссон, 106), Барренечеа (Гомес, 68).

Попередження: Камавінга — Арамбуру, Оярсабаль, Лопес