Стали відомі склади команд на центральний поєдинок ігрового дня.
Роберт Левандовські, getty images
02 квітня 2025, 21:39
Після неймовірних 4:4 у першому матчі півфіналу Кубка Іспанії Барселона відправилась у гості до Атлетіко. В стартовому складі каталонців не знайшлося місця для Роберта Левандовські та Гаві, тоді як у мадридців в запасі залишився Ян Облак.
Атлетіко Мадрид: Муссо — Льоренте, Аспілікуета, Хіменес, Ле Норман, Мандава — Сімеоне, Барріос, Де Пауль — Альварес, Грізманн
Запасні: Облак, Ленгле, Моліна, Вітсель, Галан, Лемар, Галлагер, Коке, Ліно, Рікельме, Серлот
Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — де Йонг, Лопес, Педрі — Ямал, Торрес, Рафінья
Запасні: Пенья, Кочен, Гарсія, Форт, Мартін, Араухо, Торре, Гаві, Фаті, Віктор, Левандовські
Нагадаємо, початок матчу Атлетіко — Барселона заплановано на 22:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.