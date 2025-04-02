Іспанія

Стали відомі склади команд на центральний поєдинок ігрового дня.

Після неймовірних 4:4 у першому матчі півфіналу Кубка Іспанії Барселона відправилась у гості до Атлетіко. В стартовому складі каталонців не знайшлося місця для Роберта Левандовські та Гаві, тоді як у мадридців в запасі залишився Ян Облак.

Атлетіко Мадрид: Муссо — Льоренте, Аспілікуета, Хіменес, Ле Норман, Мандава — Сімеоне, Барріос, Де Пауль — Альварес, Грізманн

Запасні: Облак, Ленгле, Моліна, Вітсель, Галан, Лемар, Галлагер, Коке, Ліно, Рікельме, Серлот

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — де Йонг, Лопес, Педрі — Ямал, Торрес, Рафінья

Запасні: Пенья, Кочен, Гарсія, Форт, Мартін, Араухо, Торре, Гаві, Фаті, Віктор, Левандовські

Нагадаємо, початок матчу Атлетіко — Барселона заплановано на 22:30. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.