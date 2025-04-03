Іспанія

Долю півфінального матчу Кубка Іспанії вирішив точний удар Феррана Торреса (1:0).

Після трилеру у першому (4:4) Барселона відправилась у гості до Атлетіко. В стартовому складі каталонців не знайшлося місця для Роберта Левандовські та Гаві, тоді як у мадридців в запасі залишився основний голкіпер Ян Облак.

Перший момент у матчі виник вже на другій хвилині, коли Ямал отримав пас з глибини, втік від Рейнілдо та прострілив — Хіменес підставив ногу й ледь не зрізав м'яч у ворота. Трохи пізніше Аспілікуета брудно зіграв проти Рафіньї, вдаривши бразильця по нозі ззаду. Арбітр пішов передивлятись повтор на предмет червоної картки, але вирішив обмежитись попередженням.

В середині тайму команди дуже багато боролись за м'яч в центрі поля, втім невелика територіальна перевага буда за Барселоною. Можливо, саме цьому каталонці відкрили рахунок. Ямал шикарним пасом розрізав оборону Атлетіко, а Торрес проштовхнув м'яч повз Муссо. 0:1. Буквально у наступній атаці Ямал прорвався через центральну зону й віддав в штрафний на партнера, а після цього був неточний пас п'ятою на Рафінью.

Барселона не збиралась зупинятись й створила ще один небезпечний шанс ближче до кінця тайму: Рафінья увірвався в чужий штрафний майданчик й пробив з гострого кута — Муссо відбив м'яч ногою. Команди пішли відпочивати за мінімальної переваги каталонців.

В перерві Дієго Сімеоне зробив потрійну заміну, а незабаром Атлетіко мав зрівнювати рахунок. Серлот увійшов в чужий штрафний й покотив в центр на Грізманна, який пробив низом — Щесни був на місці. Ще трохи пізніше Де Пауль віддав класний пас в штрафний на Серлота в чужий штрафний, але тому трохи забракло влучності.

Барселона зовсім не збиралась відсиджуватись в обороні Ямал віддав класний пас на Ферміна, а той покотив на Рафінью. Бразилець прибрав супротивника й пробив в ближній кут — Муссо впорався. В середині тайму Серлот отримав пас з глибини, увійшов в чужий штрафний й пробив точно в дальній кут. Здавалось, що рахунок став 1:1, але був офсайд.

У хвилини, що залишились, Барселона обрала тактику "найкращий захист — напад" й намагалась забити другий, а Атлетіко так й не зміг створити дійсно небезпечний момент для гола. Фінальний свисток арбітра зафіксував мінімальну перемогу Барселони, чого вистачило для виходу у фінал.

Атлетіко Мадрид — Барселона 0:1 (перший матч — 4:4)

Гол: Торрес, 27

Атлетіко Мадрид: Муссо — Льоренте, Аспілікуета (Галан, 46), Хіменес, Ле Норман (Моліна, 58), Рейнілдо (Ленгле, 46) — Сімеоне (Серлот, 46), Барріос, Де Пауль — Альварес, Грізманн (Рікельме, 81)

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі (Гарсія, 59), Мартінес, Бальде — де Йонг, Фермін(Араухо, 59), Педрі — Ямал (Мартін, 86), Торрес, Рафінья

Попередження: Аспілікуета, Пауль, Мандава, Моліна — Йонг, Бальде, Мартін