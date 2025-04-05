Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 5 квітня, розпочавшись о 22:00.

У рамках 30 туру іспанської Ла Ліги лідер чемпіонату Барселона на своєму полі прийме амбітний Реал Бетіс.

БАРСЕЛОНА — РЕАЛ БЕТІС

Субота, 5 квітня, 22:00. Олімпійський стадіон, Барселона. Головний арбітр — Хесус Хіль Мансано. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

В даний час Барселона є потужною машиною на всіх фронтах, здобувши перемогу в кожному з останніх семи матчів у всіх турнірах, а також набравши максимальну кількість очок в останніх дев'яти іграх чемпіонату Іспанії, що дозволяє їй лідирувати в гонці за титул.

Команда Ганс-Дітера Фліка здобула перемогу над Жироною (4:1) у Ла Лізі минулими вихідними, і набравши загалом 66 очок у 29 матчах займає перше місце в чемпіонаті, випереджаючи на три бали Реал Мадрид.

Барселона бореться на трьох фронтах на шляху до завершальної стадії кампанії, забезпечивши собі місце у фіналі Кубка Іспанії в середу ввечері, обігравши мадридський Атлетіко у матчі-відповіді півфіналу. У фіналі турніру каталонський гранд зустрінеться з Реалом, а наступного тижня прийме Боруссію Дортмунд у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Не можна виключати можливість вражаючого хет-трику з огляду на неймовірну форму "блаугранас", які забили 82 голи в 29 матчах чемпіонату, що на 20 більше, ніж у чинного чемпіона Реала.

Проте Бетіс має намір стати серйозним випробуванням для Барселони у ці вихідні, оскільки севільська команда перебуває в хорошій формі, здобувши перемогу в кожному з останніх шести матчів чемпіонату, включаючи перемогу в дербі над Севільєю (2:1) минулого разу.

Команда Мануеля Пеллегріні посідає шосте місце, випереджаючи на сім очок Райо Вальєкано, і знаходиться на одному рівні за очками з Вільярреалом, який посідає п'яте місце, і відстає всього на шість балів від Атлетіка, який знаходиться на четвертому місці.

"Зелено-білі" виграли три з останніх чотирьох виїзних матчів у Ла Лізі, забивши п'ять голів в останніх двох іграх, а в їхній нещодавній серії перемог є і домашній успіх над головним конкурентом "блаугранас" — Реалом.

Раніше цього сезону Бетіс зіграв унічию з Барселоною (2:2), але в січні, коли ці команди зустрічалися в 1/8 фіналу Кубка, Барселона їх розгромила з рахунком 5:1.

Команда Пеллегріні підійде до цього протистояння з упевненістю в собі з огляду на рівень, на якому вона виступала останнім часом. Остання перемога над Барселоною датована груднем 2021 року.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Щесни — Бальде, Мартінес, Кубарсі, Кунде — Де Йонг, Педрі — Рафінья, Гаві, Ямал — Левандовські.

Реал Бетіс: Адріан — Р. Родрігес, Льоренте, Бартра, Сабалі — Форнальс, Кардосо — Х. Родрігес, Ло Чельсо, Антоні — Кучо.

Не зіграють: Ольмо, Касадо, Крістенсен, Берналь, Тер Штеген, Ямал (?) — Іско, Рока (?).

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