Іспанія

Форвард Барселони прокоментував враження від власного шаленого прогресу.

Іспанський нападник каталонської Барселони Ламін Ямал уже встиг у своїй кар’єрі потримати в руках Суперкубок Іспанії, "золоті" медалі іспанської Ла Ліги та кубок Анрі Делоне за перемогу на чемпіонаті Європи-2024 в складі національної збірної, а також провести 93 матчі за "блаугранас" та 19 — за "Фурію Роха". І при цьому йому досі 17 років.

Про свій стрімкий прогрес юнак розповів під час останнього інтерв’ю.

"Я почуваюся дуже добре, бо вже навчився добре володіти своїм тілом. Дехто каже, що мені важко, бо бувають моменти, коли я не бігаю і не рухаюсь активно деякий час за ходом гри, але ж і не треба бігати весь час!

Із часом ти розумієш, що потрібно робити в якісь моменти, а що ні. Я дуже добре підходжу до завершального етапу сезону.

Я один з тих, хто завжди вірить у свою команду й від самого початку завжди прагне до максимуму, і якщо ти можеш виграти трофей, то чому б не виграти його? Якщо ти не думаєш, що переможеш команду-суперника, то краще не виходити на поле. Ми — Барса, і ми досягали треблу раніше, і я сподіваюся, що зробимо це знову вже в цьому сезоні.

Я намагаюсь просто насолоджуватись грою, не думаю про інші речі, не думаю про те, що буде завтра. Я знаю, що граю за Барсу, але не думаю про тиск.

Де я буду за десять років? Через десять років мені буде 27, тож я не знаю. Гадаю, що все йде до того, що я буду кожного дня йти з тренувального центру Барселони додому, а з дому — до тренувального центру Барселони.

Це і є мрія. Якщо ми дійдемо до фіналу Ліги чемпіонів, виграємо у фіналі Кубка Іспанії, наступного року я можу зіграти на чемпіонаті світу… Це ніби як грати на PlayStation. Ти повертаєшся додому і кажеш батькам: "Я грав у фіналі чемпіонату Європи!" Це просто не вкладається в голові", — заявив іспанський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Ямала 13 голів та 21 гольова передача за 42 матчі.