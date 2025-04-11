Іспанія

Представник півзахисника Ліверпуля підтвердив інтерес мадридського клубу, але визнав, що трансфер наразі нереальний.

Футбольний агент Жозе Фортеc, який представляє інтереси нідерландського центрального півзахисника Ліверпуля Раяна Гравенберха, висловився про потенційний інтерес до його клієнта з боку мадридського Реала.

За його словами, гравець цілком відповідає рівню “королівського” клубу, однак наразі такий перехід не розглядається.

“Він достатньо хороший для Реала. Ми були б раді, якби він одного дня там опинився, але Ліверпуль запросить великі гроші. Я знаю, що в Мадриді стежили за ним, але зараз це неможливо”, — заявив Фортеc в інтерв’ю іспанському виданню Marca.

Раян Гравенберх приєднався до Ліверпуля влітку 2023 року з мюнхенської Баварії за 40 мільйонів євро.

22-річний нідерландець провів сильний поточний сезон у складі “червоних”, що й привернуло увагу грандів європейського футболу. У кампанії-2024/25 на рахунку гравця за Ліверпуль 43 матчі у всіх турнірах, 3 асисти та 6 попереджень.