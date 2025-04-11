Представник півзахисника Ліверпуля підтвердив інтерес мадридського клубу, але визнав, що трансфер наразі нереальний.
Раян Гравенберх, Getty Images
11 квітня 2025, 12:59
Футбольний агент Жозе Фортеc, який представляє інтереси нідерландського центрального півзахисника Ліверпуля Раяна Гравенберха, висловився про потенційний інтерес до його клієнта з боку мадридського Реала.
За його словами, гравець цілком відповідає рівню “королівського” клубу, однак наразі такий перехід не розглядається.
“Він достатньо хороший для Реала. Ми були б раді, якби він одного дня там опинився, але Ліверпуль запросить великі гроші. Я знаю, що в Мадриді стежили за ним, але зараз це неможливо”, — заявив Фортеc в інтерв’ю іспанському виданню Marca.
Раян Гравенберх приєднався до Ліверпуля влітку 2023 року з мюнхенської Баварії за 40 мільйонів євро.
22-річний нідерландець провів сильний поточний сезон у складі “червоних”, що й привернуло увагу грандів європейського футболу. У кампанії-2024/25 на рахунку гравця за Ліверпуль 43 матчі у всіх турнірах, 3 асисти та 6 попереджень.