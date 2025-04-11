Іспанія

Німецький фахівець, в якого чинна угода до літа 2026 року, підкреслив, що не женеться за довгостроковими угодами та зосереджений на щоденній роботі.

Головний тренер Барселони Гансі Флік поділився думками щодо свого майбутнього в каталонському клубі, оскільки поточна угода спливає влітку 2026 року.

За словами фахівця, він почувається щасливим у команді, однак не прагне довгострокових контрактів лише заради власною стабільності.

"Я справді насолоджуюсь своїм часом тут. Персонал, гравці, усі інші — просто неймовірні. Атмосфера фантастична, як у родині. Я люблю жити в Барселоні, і я сповнений енергії та ідей, щоб продовжувати вдосконалювати цю команду.

Але я не з тих тренерів, хто підписує трирічний контракт лише для відчуття власної безпеки. Я хочу працювати для цього клубу, найкращого у світі — крок за кроком, paso a paso.

Поки контракт на один рік… а далі побачимо. Якщо всі будуть щасливі — рухаємося вперед разом. Але наразі я зосереджений на теперішньому — в нас ще багато роботи", — цитує слова Гансі Фліка журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, посеред тижня каталонська Барселона розгромила дортмундську Боруссію в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів (4:0), зробивши гучну заяву на півфінальну стадію. Також "блаугранас" лідирують в таблиці Ла Ліги, випереджаючи Реал Мадрид на 4 пункти, та зіграють в Ель Класико у фінальному поєдинку Кубка Короля.