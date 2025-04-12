Коментар італійського фахівця.
Вінісіус Жуніор, Getty Images
12 квітня 2025, 18:31
Головний тренер Реала Карло Анчелотті виступив перед журналістами на прес-конференції. У фахівця запитали, з чим він пов'язує спад нападника команди Вінісіуса Жуніора.
"Важко сказати. В останні тижні спостерігається загальний спад команди, а не тільки окремих футболістів. В останніх матчах ми багато пропускали, і нам потрібно покласти цьому край.
Це відчувається гостріше, коли нападники не такі ефективні, як раніше", — сказав Анчелотті.
У неділю Реал проведе гостьовий матч чемпіонату Іспанії проти Алавеса.