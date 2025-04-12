Головний тренер Реала Карло Анчелотті виступив перед журналістами на прес-конференції. У фахівця запитали, з чим він пов'язує спад нападника команди Вінісіуса Жуніора.

"Важко сказати. В останні тижні спостерігається загальний спад команди, а не тільки окремих футболістів. В останніх матчах ми багато пропускали, і нам потрібно покласти цьому край. 

Це відчувається гостріше, коли нападники не такі ефективні, як раніше", — сказав Анчелотті. 

У неділю Реал проведе гостьовий матч чемпіонату Іспанії проти Алавеса.