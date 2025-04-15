Іспанія

Результативний матч на Метрополітано Стедіум.

Атлетіко Мадрид у 31 турі Ла Ліги переміг Вальядолід з рахунком 4:2. Команди влаштували справжню перестрілку, у якій сильнішими виявилися господарі.

Гості відкрили рахунок завдяки пенальті Сілли на 21-й хвилині, але вже за кілька хвилин Альварес та Сімеоне вивели Атлетіко вперед.

У другому таймі Санчес зрівняв рахунок, однак дубль Альвареса з пенальті та точний удар Серлота поставили крапку в матчі — 4:2.

Атлетіко Мадрид — Вальядолід 4:2

Голи: Альварес, 25 (пен), 70 (пен), Сімеоне, 27, Серлот, 79 - Сілла, 21 (пен), Санчес, 56

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Хіменес, Ленгле (Ле Норман, 60), Галан — Сімеоне (Лемар, 74), Коке (Рікельме, 59), Барріос, Галлагер (Моліна, 66) — Грізманн (Серлот, 59), Альварес

Вальядолід: Феррейра — Кандела, Айду, Санчес, Сілва — Юріч (Нікічер, 73) — Мачіс (Моро, 73), Грілліч (Амалла, 82), Тухамі (Ндіає, 82), Чукі (Санчес, 73) — Сілла

Попередження: Ленгле — Тухамі