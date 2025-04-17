Іспанія

У мадридському клубі новий найрезультативніший бразилець.

Лівий вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор обійшов колишнього центрфорварда клубу Роналдо за кількістю голів у футболці "вершкових".

Реал Мадрид — Арсенал 1:2 Відео голів та огляд матчу 16.04.2025

У домашньому матчі-відповіді чвертьфіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 проти Арсеналу 24-річний бразилець відзначився голом на 67-й хвилині. Для гравця це був 105-й гол у 310-му поєдинку за Реал Мадрид у всіх турнірах.

За даними OptaJose, таким чином Вінісіус Жуніор обійшов Роналдо (104 гола в 177-ми матчах). Тепер саме він є найкращим бомбардиром клубу серед бразильців.

За мадридців лівий вінгер виступає з літа 2018 року. Тоді Фламенго отримав за свого вихованця 45 млн євро.

Контракт гранда з нападником розраховано до кінця червня 2027-го.

Нагадаємо, взяття воріт у виконанні Вінісіуса Жуніора не допомогло колективу Карло Анчелотті уникнути вильоту з ЛЧ.