Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 19 квітня, розпочавшись о 17:15.

У рамках 32 туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Барселона на своєму полі прийме Сельту.

БАРСЕЛОНА — СЕЛЬТА

Субота, 19 квітня, 17:15. Олімпійський стадіон, Барселона. Головний арбітр — Маріо Мелеро Лопес. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Цього сезону Барселона здобула 22 перемоги, чотири рази зіграла внічию і п'ять разів програла в 31 матчі, набравши загалом 70 очок і залишається на першому місці в Ла Лізі, випереджаючи на чотири бали мадридський Реал.

Каталонська команда забила неймовірні 84 голи у чемпіонаті, а оскільки Реал проведе свою гру в неділю, перемога над Сельтою дозволить їм збільшити відрив на сім очок у боротьбі за перше місце.

Команда Ганс-Дітера Фліка здобула складну перемогу над Леганесом (1:0) минулими вихідними, але до цього матчу вони підходять з поразкою, поступившись дортмундській Боруссії (1:3) у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Тим не менш, Барселоні все ж таки вдалося пройти далі за сумою двох матчів, і тепер "блаугранас" готуються битися з міланським Інтером у півфіналі, а перший матч відбудеться 30 квітня.

Барселона готується до хет-трику на останніх етапах сезону, оскільки зустрінеться із Реалом у фіналі Кубка Іспанії, 26 квітня. Тож це важливий період для команди Фліка, яка у наступних двох матчах чемпіонату має зустрітися з Сельтою та Мальоркою, двома командами, які люблять забирати очки у фаворитів.

Раніше цього сезону Сельта зіграла внічию з Барселоною (2:2), але в аналогічному матчі минулого сезону рахунок був 3:2 на користь каталонців. "Небесно-блакитні" порівняно недавно досягли успіху на виїзді над Барселоною, здобувши перемогу (2:1) у травні 2021 року.

Команда Клаудіо Хіральдеса останнім часом перебуває у чудовій формі, що дозволило їй претендувати на участь у єврокубках. Сельта вийде на матч після домашньої поразки від Еспаньола (0:2), проте до цього команда з Віго не програвала у восьми матчах, здобувши п'ять перемог, і наразі посідає сьоме місце у чемпіонаті. Команда з Віго відстає всього на п'ять очок від Бетіса, що займає шосте місце, і цього сезону вона продемонструвала хорошу гру, забивши 44 голи, але і пропустивши 45, що є найгіршим показником серед 12 найкращих команд.

Минулого сезону Сельта посіла 13 місце, хоча з 2016 року команда не входила до першої шістки, тож на останніх етапах нинішньої кампанії на кону багато, особливо після останніх новин про те, що наступного сезону від Іспанії буде представлено одразу вісім клубів у єврокубках.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Щесни — Мартін, Мартінес, Кубарсі, Кунде — де Йонг, Педрі — Рафінья, Лопес, Ямал — Левандовські.

Сельта: Гуайта — Родрігес, Домінгес, Алонсо — Мінгеса, Бельтран, Сотела, Каррейра — Гонсалес, Аспас, Дуран.

Не зіграють: Бальде, Касадо, тер Штеген, Берналь — Старфельт, Альварес.

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