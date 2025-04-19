Іспанія

Мадридці розглядають Хоана Гарсію як потенційне підсилення позиції воротаря.

Мадридський Реал придивляється до голкіпера Еспаньйола Хоана Гарсії. Про це повідомляє COPE.

У таборі "вершкових" високо оцінюють потенціал 23-річного іспанця, хоча наразі пошук нового воротаря не є пріоритетом.

Ситуація може змінитися найближчим часом. У керівництві Реала розуміють, що Тібо Куртуа влітку виповниться 33 роки, а також враховують його проблеми зі здоров’ям упродовж останніх сезонів.

Крім того, українець Андрій Лунін, який провів черговий сезон у статусі запасного, може вирішити залишити клуб у пошуках стабільної ігрової практики.

Гарсія вже був у полі зору лондонського Арсеналу минулого літа, і очікується, що англійці зроблять нову спробу підписати його у 2025 році. У поточному сезоні він провів 31 матч, 7 з них – "на нуль", пропустивши загалом 40 м’ячів.

У свою чергу, Лунін має в активі 12 матчів за Реал Мадрид цього сезону, у яких він пропустив 19 голів і чотири рази зберіг ворота "сухими".