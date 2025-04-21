Іспанія

В Жироні великі сподівання на українця напередодні гри у рамках Ла Ліги — каталонці підбадьорили вінгера підписом "Come on, Viktor!"

У рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Жирона прийматиме на власному полі севільський Реал Бетіс.

Обидві команди вже визначилися зі стартовими складами на це протистояння. Так, у Жироні з перших хвилин зіграє український вінгер Віктор Циганков, тоді як у Бетісі керуватиме атакою Антоні.

Склад Жирони:

Склад Бетіса:

Матч Жирона — Реал Бетіс відбудеться у понеділок, 21 квітня, о 22:00 за київським часом.