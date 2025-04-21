Команда Мічела змогла уникнути розгрому в другому таймі, проте гол Стуані не змінив загальну картину протистояння.
Жирона - Бетіс, Getty Images
21 квітня 2025, 23:59
Реал Бетіс на виїзді переграв Жирону з рахунком 3:1 у матчі 32 туру чемпіонату Іспанії.
Гості з Севільї забезпечили собі перевагу ще в першому таймі — голи забили Кардосо (7'), Антоні (39') та Іско (42').
Жирона змогла відповісти лише наприкінці гри – на 86-й хвилині відзначився Стуані, проте цього було замало, щоб змінити хід зустрічі. Впевнені три очки для Антоні і компанії.
Щодо Віктора Циганкова, то він вийшов із перших хвилин за Жирону та провів на полі усю гру.
Жирона — Реал Бетіс 1:3
Голи: Стуані, 86 - Кардосо, 7, Антоні, 39, Іско, 42
Жирона: Гассаніга — Франсес, Крейчі, Блінд, Гутьєррес — Циганков, Еррера (Ельмер Соліс Ромеро, 57), Мело, Мартін (Порту, 46), Аспрілья (ван де Бек, 57) — Данжума (Стуані, 68)
Реал Бетіс: Адріан — Руїбаль (Бельєрін, 46), Бартра, Натан, Перро — Кардосо, Форнальс (Карвалью, 78) — Антоні (Родрігес, 78), Іско (Ло Чельсо, 60), Еззалзулі (Альтіміра, 89) — Кучо
Попередження: Мело, Мело, Франсес, Лопес, Лопес — Руїбаль, Перро