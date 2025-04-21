Іспанія

Команда Мічела змогла уникнути розгрому в другому таймі, проте гол Стуані не змінив загальну картину протистояння.

Реал Бетіс на виїзді переграв Жирону з рахунком 3:1 у матчі 32 туру чемпіонату Іспанії.

Гості з Севільї забезпечили собі перевагу ще в першому таймі — голи забили Кардосо (7'), Антоні (39') та Іско (42').

Жирона змогла відповісти лише наприкінці гри – на 86-й хвилині відзначився Стуані, проте цього було замало, щоб змінити хід зустрічі. Впевнені три очки для Антоні і компанії.

Щодо Віктора Циганкова, то він вийшов із перших хвилин за Жирону та провів на полі усю гру.

Жирона — Реал Бетіс 1:3

Голи: Стуані, 86 - Кардосо, 7, Антоні, 39, Іско, 42

Жирона: Гассаніга — Франсес, Крейчі, Блінд, Гутьєррес — Циганков, Еррера (Ельмер Соліс Ромеро, 57), Мело, Мартін (Порту, 46), Аспрілья (ван де Бек, 57) — Данжума (Стуані, 68)

Реал Бетіс: Адріан — Руїбаль (Бельєрін, 46), Бартра, Натан, Перро — Кардосо, Форнальс (Карвалью, 78) — Антоні (Родрігес, 78), Іско (Ло Чельсо, 60), Еззалзулі (Альтіміра, 89) — Кучо

Попередження: Мело, Мело, Франсес, Лопес, Лопес — Руїбаль, Перро