Іспанія

Форварду Сельти дісталось за результативність.

Сельта з Віго в рамках тридцять другого туру іспанської Ла Ліги поступилась каталонській Барселоні в захоплюючому гостьовому поєдинку (3:4).

Усі три голи галісійської команди в цьому матчі опинились на рахунку її нападника Борхи Іглесіаса.

А вже після матчу 32-річний виконавець почав отримувати погрози в соціальних мережах від розгніваних фанатів, і не тільки "блаугранас", переважна більшість з яких зробила мішенню сексуальну орієнтацію футболіста.

"Голубчику, наступного разу забий їм чотири, або я вкраду твою дівчину (хоча, гадаю, ти не будеш проти)", "Тепер, коли ти повернешся до Віго, ти пофарбуєш нігтики і з'їси три тістечка — це єдине, що ти вмієш робити", "Історичний день. Борха Іглесіас стає ПЕРШИМ гомосексуалістом, який забив хет-трик у ворота Барселони", — приклади цих повідомлень навів Іглесіас у своєму дописі-відповіді.

"І так кожен день. Ми здивовані, що на футбольних полях лунають расистські та гомофобні образи. Але ми продовжуємо жити в суспільстві, в якому до поваги до інших ще дуже далеко.

Шкода, Хуліо (ім'я одного з дописувачів — ред.), але проблема тільки в тобі, а не в інших", — заявив іспанський гравець.

У цьому сезоні на рахунку Іглесіаса вісім голів та дві гольові передачі в 33 матчах (1769 хвилин).