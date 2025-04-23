Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 23 квітня, розпочавшись о 22:30.

У рамках 33 туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Хетафе на своєму полі прийме мадридський Реал.

ХЕТАФЕ — РЕАЛ МАДРИД

Середа, 23 квітня, 22:30. Колісеум Альфонсо Перес, Хетафе. Головний арбітр — Хосе Марія Санчес Мартінес. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Хетафе знаходиться в середині турнірної таблиці Ла Ліги, здобувши десять перемог, зігравши внічию дев'ять разів та програвши 13 матчів цього сезону.

При цьому три з цих 13 поразок відбулися в останніх чотирьох матчах, включаючи дві поразки поспіль після переконливої ​​перемоги над Вальядолідом (4:0) на початку цього місяця. Програвши вдома Лас-Пальмасу (1:3), "асулонес" зазнали поразки від Еспаньола (0:1) у грі, в якій вони залишилися вдесятьох після 60 хвилин через вилучення Крісантуса Уче.

Важливо відзначити, що Хетафе, як і раніше, може похвалитися перевагою в дев'ять очок від зони вильоту, але замість того, щоб озиратися назад, вони, можливо, виношують амбіції щодо забезпечення кваліфікації до Ліги конференцій, оскільки від вісімки найкращих їх відокремлює лише чотири очки.

Якщо Хетафе має намір зробити пізні спроби вийти в єврокубки, команді терміново потрібно покращити свою не надто вражаючу домашню форму, оскільки на рідному стадіоні Хетафе виграв лише один із семи останніх матчів. Хоча Хетафе може почерпнути деяке натхнення з того факту, що єдина перемога за цей період була здобута проти Атлетіко.

Однак перемогти "вершкових" виявиться складнішим завданням, особливо з урахуванням того, що Хетафе програв усі шість останніх зустрічей з Реалом з моменту домашньої перемоги з рахунком 2:0 у січні 2022 року. Фактично, їм не вдалося забити жодного гола у п'яти з цих шести ігор, включаючи останні дві домашні ігри проти "лос-бланкос".

Реал Мадрид зосереджений на своєму прагненні зробити іспанський дубль після того, як захист трофею в Лізі чемпіонів було перервано на стадії чвертьфіналу після розгрому від Арсеналу. "Каноніри" підкріпили перемогу (3:0) у першому матчі перемогою (2:1) у грі-відповіді минулої середи на Бернабеу, але розчаруючий виліт підштовхнув чутки про те, що Карло Анчелотті залишить свою посаду наприкінці сезону.

Здавалося, Анчелотті доведеться зазнати ще більше розчарувань у домашньому матчі Ла Ліги проти Атлетіка, поки Федеріко Вальверде не забив переможний гол на 93 хвилині, забезпечивши драматичну перемогу (1:0), залишивши "вершкових" у чотирьох очках позаду Барселони.

"Лос-бланкос" продовжать захист свого чемпіонського титулу у виїзній зустрічі з Хетафе в середині тижня, оскільки попереду у них фінал Кубка Іспанії в суботу проти Барселони в Севільї, де "вершкові" спробують помститися за дві важкі поразки, які вони вже зазнали від команди Ганс-Дітер Фліка.

Оскільки Реал прагне вдруге за три сезони здобути Кубок, він спробує набрати обертів, здобувши третю поспіль перемогу в чемпіонаті над Хетафе після перемоги (2:0) у матчі першого кола у грудні завдяки голам Джуда Беллінгема та Кіліана Мбаппе.

Команда Анчелотті досягала успіху в останніх двох виїзних матчах Ла Ліги, здобувши перемогу над Вільярреалом (2:1), а потім здолавши Алавес (1:0). У гостей в середу з'явився шанс здобути три поспіль перемоги у виїзних матчах чемпіонату вперше з кінця минулого сезону.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Хетафе: Сорія — Ріко, Альдерете, Дуарте, Іглесіас — Мілья, Джене — Бернат, Арамбаррі, Терратс — Хуанмі.

Реал Мадрид: Куртуа — Гарсія, Алаба, Рюдігер, Васкес — Чуамені, Вальверде — Діас, Гюлер, Родріго — Ендрік.

Не зіграють: Уче, Ньйом (?) — Карвахаль, Мілітао, Мбаппе (?), Менді (?).

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА