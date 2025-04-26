Іспанія

У зіркового вінгера Барселони тепер інші цілі.

Атакуючий півзахисник Барселони Рафінья прокоментував інформацію про інтерес до нього з боку клубів Саудівської Аравії.

28-річний гравець визнав, що минулого року міг би погодитися на перехід через особисті обставини, однак нині його пріоритети змінилися.

"Вчора хтось надіслав мені новину про пропозицію із Саудівської Аравії. Чесно кажучи, я думаю, що прийняв би цю пропозицію, якби її надіслали минулого року.

Я переживав складний період у психологічному плані, а це були б гроші, які змінили б життя моєї родини. Тепер мій розум закритий для грошей і відкритий для мрій", — цитує слова Рафіньї Barça Universal.

У поточному сезоні Рафінья Діас провів за Барсу 49 матчів, в яких він забив 30 голів та віддав 23 результативні передачі.