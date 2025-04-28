Іспанія

Італійський тренер досяг принципової згоди із Бразильською конфедерацією футболу.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті та Федерація футболу Бразилії досягли принципової домовленості щодо призначення італійця керманичем збірної для підготовки до чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Наразі залишилося узгодити деталі та перевірити документи перед офіційним оформленням угоди.

Очікується, що Анчелотті завершить роботу в Реалі після цього сезону, і клуб розпрощається з легендарним наставником у дружній атмосфері, виконавши усі необхідні формальності.

За інформацією джерела, офіційне підтвердження щодо призначення Карло Анчелотті на посаду головного тренера збірної Бразилії може з'явитися вже найближчим часом.