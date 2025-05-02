Іспанія

Футболіст звернувся до фанатів.

Захисник Барселони Жюль Кунде прокоментував свою травму, через яку не зможе взяти участь у другому півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти міланського Інтера, а також у важливому поєдинку Ла Ліги з мадридським Реалом.

"Так розчарований, що отримав травму в цей момент сезону, коли все на кону... але іноді ти не можеш контролювати все. Я сповнений віри в те, що ця команда виконає свою роботу, незалежно від того, хто буде на полі. Дякую всім за вашу підтримку, це дуже багато значить для мене", — написав Кунде на своїй сторінці в Instagram.

Цього сезону Кунде провів 53 матчі, забив чотири голи та віддав вісім результативних передач, залишаючись ключовим елементом захисної лінії Барси.