Іспанія

Українець хоче грати у футбол.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін остаточно вирішив влітку залишити "королівський" клуб. Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 26-річниий голкіпер вже повідомив про своє рішення керівництво мадридського клубу. Він хоче знайти собі команду, яка гарантує йому стабільне місце в основному складі.

Зазначається, що Реал вже змірився з втратою Луніна та знайшов йому заміну. "Вершкові" збираються повернути в Мадрид воротаря англійського Челсі Кепу Аррісабалагу, який захищав кольори "бланкос" у сезоні-2023/24 на правах оренди.

Чинна трудова угода українця з клубом розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Цього сезону Андрій Лунін провів за Реал 12 матчів, пропустив 19 м'ячів та 4 рази відіграв "на нуль".