Іспанія

Було виконану одну з умов трансферної угоди гравця.

Турецький нападник Арда Гюлер долучився до мадридського Реала з турецького Фенербахче влітку 2023 року за 20 млн євро.

Однак лише цією сумою та угода поміж клубами не обмежилась, оскільки існували й додаткові пункти, відповідно до яких "канарки" можуть отримувати бонуси за досягнення гравця в столиці Іспанії.

Наприклад, Гюлер мав провести за Реал 50 матчів, що й сталось у контексті фінального матчу Кубка Іспанії проти каталонської Барселони в Севільї минулими вихідними (2:3).

За це Фенербахче отримав додаткові 4 млн євро.

Окрім цього, турецький клуб має отримати бонусів на 10 млн євро загальної суми за кожні наступні 25 матчів, які проведе 20-річний футболіст за клуб.

І ще Реал має цього літа провести товариський матч проти "канарок", однак його дата ще не визначена — прибуток від події також має піти на користь турецькому клубу.

Гюлер у цьому сезоні провів за мадридців 37 матчів, забив чотири голи та віддав вісім гольових передач.