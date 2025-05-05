Іспанія

Форвард Барселони та Бразилії розповів цікаву історію про міжнародну кар’єру.

Бразильський нападник каталонської Барселони Рафінья Діас у своїй професійній кар’єрі мав чималий досвід виступів у різних європейських чемпіонатах, погравши також за португальську Віторію Гімарайнш, Спортінг, французький Ренн та англійський Лідс перед тим, як зрештою перебратись до Іспанії влітку 2022 року.

І лише в якості гравця "павичів" восени 2021 року розпочалась міжнародна частина виступів гравця в складі "пентакампеонів" із матчу проти Венесуели (3:1) в кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Проте ця частина кар’єри Рафінья могла скластись й інакшим чином — у нападника була можливість грати за збірну Італії, чим "Скуадра Адзурра" планувала скористатись у контексті виступів на чемпіонаті Європи-2020 за кілька місяців до реєстрації гравця в складі Бразилії.

"Я мав поїхати на Євро в складі збірної Італії, яке вона виграла у 2021 році. Усе було практично готове для цього. Але, на щастя, мій паспорт вчасно не надійшов.

На той момент мені телефонували різні люди зі збірної Італії. Жоржиньо дзвонив мені постійно. Італійський персонал мав для мене дивовижний проєкт, який мене дуже зацікавив.

Але в той же час, в глибині душі, у мене все ще був той один відсоток надії, що я зможу одягнути футболку Бразилії. І на щастя, мій італійський паспорт не був готовий вчасно!", — заявив бразильський футболіст.

Відтоді Рафінья вже встиг зіграти 33 матчі за збірну Бразилії, забивши 11 голів та віддавши сім гольових передач.