Іспанія

Італійський фахівець залишить клуб після завершення сезону, щоб очолити збірну Бразилії.

Карло Анчелотті досяг усної домовленості з мадридським Реалом щодо умов свого відходу з клубу. Очікується, що офіційне підтвердження з’явиться вже найближчим часом — ймовірно, після найближчого Ель Класико проти Барселони в неділю.

Як повідомляє The Athletic, 65-річний італієць залишить Реал, аби очолити національну збірну Бразилії на період до завершення чемпіонату світу 2026 року. Раніше укладенню контракту з Бразильською конфедерацією футболу заважала необхідність дійти згоди з Реалом щодо компенсації за останній рік його чинної угоди, підписаної у грудні 2023-го.

Бразильська конфедерація футболу давно розглядала Анчелотті як "тренера мрії", і переговори тривають ще з березня. Очікується, що угоду буде підписано найближчими днями, аби наставник зміг очолити команду вже в червні на матчах кваліфікації до ЧС проти Еквадору та Парагваю.

На заміну Анчелотті мадридський Реал розглядає кілька кандидатів. Основним зовнішнім претендентом є Хабі Алонсо, нинішній наставник леверкузенського Баєра, а серед внутрішніх варіантів — спортивний директор Сантьяго Соларі, який має перевагу перед Раулем та Альваро Арбелоа.