Іспанія

Мадридці не готові витрачати по 100 мільйонів євро на трансфери захисників.

Реал Мадрид не має наміру викладати великі суми за нових центральних захисників, повідомляє видання Marca.

За інформацією джерела, мадридський клуб стежить за Ібраїмою Конате з Ліверпуля та Вільямом Саліба з Арсеналу, однак трансфери кожного оцінюються щонайменше у 100 мільйонів євро.

У зв’язку з цим Реал обрав іншу стратегію – чекати завершення контрактів обох гравців, щоб підписати їх на правах вільних агентів.

Нагадаємо, що угода Конате з Ліверпулем діє до літа 2026 року, а контракт Саліба з Арсеналом розрахований до літа 2027 року.