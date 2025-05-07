Мадридці не готові витрачати по 100 мільйонів євро на трансфери захисників.
Ібраїма Конате та Вільям Саліба, Getty Images
07 травня 2025, 22:55
Реал Мадрид не має наміру викладати великі суми за нових центральних захисників, повідомляє видання Marca.
За інформацією джерела, мадридський клуб стежить за Ібраїмою Конате з Ліверпуля та Вільямом Саліба з Арсеналу, однак трансфери кожного оцінюються щонайменше у 100 мільйонів євро.
У зв’язку з цим Реал обрав іншу стратегію – чекати завершення контрактів обох гравців, щоб підписати їх на правах вільних агентів.
Нагадаємо, що угода Конате з Ліверпулем діє до літа 2026 року, а контракт Саліба з Арсеналом розрахований до літа 2027 року.