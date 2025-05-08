Іспанія

"Барса" хоче в черговий раз здолати "вершкових".

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта висловився про майбутнє "Ель Класіко" з мадридським Реалом. Його слова наводить Marca.

"Це вирішальний матч, і ми, вболівальники Барселони, повинні заповнити Монжуїк, щоб гравці відчули нашу підтримку. Команда потребує цієї підтримки більше, ніж будь-коли.

Я закликаю всіх вболівальників Барселони допомогти виграти недільний матч із Реалом, який стане ключем до перемоги в Ла Лізі.

Поразка у півфіналі Ліги чемпіонів повинна згуртувати команду перед грою з Реалом. Наразі наше головне завдання — це перемога у "Ель Класіко", — сказав Лапорта.

Матч між Барселоною та Реалом відбудеться 11 травня, о 17:15 за київським часом.