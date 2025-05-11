Іспанія

Барселона у вибуховому El Clasico підвела риску під домінацією над Реалом у сезоні

Команда Ганса-Дітера Фліка виграла всі принципові протистояння у одвічних суперників за ходом цієї кампанії та наблизилась до третього трофею.

Барселона — Реал, Getty Images

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Барселона — Реал 4:3

Голи: Гарсія, 19, Діас, 32, Рафінья, 34, 44, Фермін, 90+5 — Мбаппе, 6, 14, 70



Барселона: Щесни — Гарсія (Форт, 77), Кубарсі (Бальде, 57), І. Мартінес, Мартін (Крістенсен, 57) — Педрі, Ольмо (Фермін, 77), де Йонг — Ямал, Торрес (Гаві, 89), Рафінья.



Реал: Куртуа — Васкес (Ендрік, 84), Чуамені, Асенсіо, Ф. Гарсія — Гюлер (Діас, 46), Вальверде, Себальйос (Модрич, 46) — Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус (Муньйос, 88).



Попередження: Араухо, Мартінес, Фермін, Педрі — Вальверде, Чуамені, Асенсіо