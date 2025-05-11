Іспанія
11 травня 2025, 19:20
Барселона у вибуховому El Clasico підвела риску під домінацією над Реалом у сезоні
Команда Ганса-Дітера Фліка виграла всі принципові протистояння у одвічних суперників за ходом цієї кампанії та наблизилась до третього трофею.
Барселона — Реал, Getty Images
11 травня 2025, 19:20
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Барселона — Реал 4:3
Голи: Гарсія, 19, Діас, 32, Рафінья, 34, 44, Фермін, 90+5 — Мбаппе, 6, 14, 70
Барселона: Щесни — Гарсія (Форт, 77), Кубарсі (Бальде, 57), І. Мартінес, Мартін (Крістенсен, 57) — Педрі, Ольмо (Фермін, 77), де Йонг — Ямал, Торрес (Гаві, 89), Рафінья.
Реал: Куртуа — Васкес (Ендрік, 84), Чуамені, Асенсіо, Ф. Гарсія — Гюлер (Діас, 46), Вальверде, Себальйос (Модрич, 46) — Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус (Муньйос, 88).
Попередження: Араухо, Мартінес, Фермін, Педрі — Вальверде, Чуамені, Асенсіо