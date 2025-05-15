Іспанія

Одноклубник Забарного йде на підвищення.

Мадридський Реал домовився про трансфер центрального захисника англійського Борнмута Діна Гюйсена. Про це повідомляє іспанська Marca.

За інформацією джерела, "королівський" клуб заплатить за 20-річного іспанця 60 млн. євро. 10% від цієї суми отримає туринський Ювентус, 5% — іспанська Малага.

Зазначається, що скоріш за все контракт буде підписано на шість років.

Чинна трудова угода гравця з англійцями розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 42 млн. євро.

Цього сезону Дін Гюйсен відіграв за Борнмут 34 матчі, забив три голи та віддав одну результативну передачу.