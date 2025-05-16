Іспанія

Голи Гурусети та Вівіана принесли перемогу гостям.

Атлетік Більбао здобув виїзну перемогу над Хетафе завдяки голам Гурусети на 76-й хвилині та Вівіана на 89-й.

Хетафе, попри активну гру, не зумів реалізувати свої моменти. Єдине попередження в матчі отримав гравець Хетафе Мілья.

Хетафе — Атлетік Більбао 0:2

Голи: Гурусета, 76, Вівіан, 89

Хетафе: Сорія — Іглесіас (Бехуша, 85), Дуарте, Альдерете, Ріко — Мілья — Терратс (Ньйом, 85), Уче (Ожгюн Їлдирим, 85), Арамбаррі, Гомес да Коста (Федеріко, 79) — Родрігес (Майораль, 68)

Атлетік Більбао: Сімон — Горосабель (Де Маркос, 85), Вівіан, Альварес, Берчіче — Хаурегісар (Галаррета, 85), Весга — Гурусета, Беренгер (Нуньєс, 90), Гомес (Бойро, 57) — Саннаді (Сансет, 57)

Попередження: Мілья.