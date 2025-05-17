Іспанія

Молодий центрбек близький до трансферу за 50 млн фунтів стерлінгів — контракт на п’ять років.

Іспанський гранд Реал Мадрид завершив ключовий етап у підписанні молодого центрального захисника Борнмута Діна Гюйсена — футболіст успішно пройшов медогляд у Лондоні. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони досягли усної домовленості щодо трансферу: мадридці готові активувати клаусулу в розмірі 50 млн фунтрів стерлінгів, а сам 20-річний гравець підпише контракт на п’ять років.

Наразі готується остаточна документація для оформлення переходу. Гюйсен стане перспективним підсиленням оборони Реала у межах довгострокової стратегії клубу.

У поточному сезоні Дін Гюйсен провів 34 матчі за Борнмут, в яких він забив 3 голи та віддав 1 асист.