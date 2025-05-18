Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 18 травня, розпочавшись о 20:00.

Барселона в рамках чемпіона Іспанії на своєму полі прийме Вільярреал.

Барселона — Вільярреал

Неділя, 18 травня, 20:00, Естадіо Олімпіко, Барселона. Арбітр зустрічі — Хосе Луїс Мунуера

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Барселона була за лічені секунди від того, щоб достроково оформити чемпіонство в Ла Лізі в середу ввечері, коли Реал Мадрид втрачав очки в матчі з Мальоркою. Проте "лос бланкос" вирвали перемогу на останніх хвилинах, відклавши тріумф каталонців. Утім, усе вирішилося в дербі проти Еспаньйола — Ямал і Фермін принесли Барселоні рутинну перемогу, яка гарантувала титул: 85 очок і відрив у 7 балів від Реала за два тури до фінішу.

Це вже третій трофей для Гансі Фліка у його дебютному сезоні — раніше команда виграла Суперкубок Іспанії та Кубок Іспанії. Єдиним розчаруванням залишається виліт із Ліги чемпіонів, але загалом сезон вийшов вдалим. Наступного року Барселона повернеться на оновлений Камп Ноу, і багато хто очікує, що вона знову домінуватиме в іспанському футболі, хоча Реал готує гучне трансферне літо.

Барселона завершить сезон виїзним матчем проти Атлетіка, але святкування чемпіонства розпочнеться вже цієї неділі — після гри з Вільярреалом, коли команді вручать трофей.

Вільярреал теж може занести сезон до активу — 64 очки після 36 турів, п’яте місце та реальні шанси на Лігу чемпіонів. Команда Марселіно виграла останні чотири матчі, забиває багато (64 голи — третій результат у лізі), але й пропускає чимало (47 — найбільше серед топ-6). Востаннє на полі Барси "жовта субмарина" перемагала 5:3, але в першому колі цього сезону була розгромлена 1:5.

Цього разу Барселоні буде непросто — Вільярреал має другу найкращу виїзну статистику сезону, тож матч обіцяє бути цікавим і бойовим.

Орієнтовні склади

Барселона: Щесни — Гарсія, Кубарсі, Мартінес, Бальде — де Йонг, Педрі — Ямал, Фермін, Рафінья — Левандовські.

Вільярреал: Луїс Жуніор — Фойт, Камбвала, Коста, Педраса — Гує, Парехо — Пепе, Баєна, Піно — Перес.

Поточна форма

Очні зустрічі