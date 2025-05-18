Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 37-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють баскський Реал Сосьєдад та каталонська Жирона.

Баскський Реал Сосьєдад та каталонська Жирона зіграють у тридцять сьомому турі іспанської Ла Лиги.

Іманоль Альгуасіль, після поразки від Сельти з Віго (0:1), використав із перших хвилин Лопеса ліворуч в обороні, тоді як Барренечеа розташується над ним у півзахисті.

Мічел, на тлі перемоги над Вальядолідом (1:0), залучив до стартового складу Владислава Крапивцова в рамці воріт, тоді як Франсес та Крейчі гратимуть у центрі оборони, а Еррера, Соліс та Мартін розташуються в центрі поля. Атаку очолить Стуані, а Віктор Циганков традиційно розташується праворуч від нього.

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Елустондо, Субельдія, Лопес — Мендес, Марін, Субіменді, Барренечеа — Кубо, Оярсабаль.

Запасні: Марерро, Арана, Одріосола, захарян, Оласагасті, Гомес, Арамбуру, Пачеко, Турр’єнтес, Сучич, Х. Мартін, Маріезкуррена.



Жирона: Крапивцов — А. Мартінес, Франсес, Крейчі, Блінд — Еррера, Соліс, Мартін — Циганков, Стуані, Аспрілья.

Запасні: Карлос, Гассаніга, Д. Лопес, Руїс, Данжума, Артур, Ромеу, Хуанпе, Міовські, Порту.



Гра Реал Сосьєдад — Жирона почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.