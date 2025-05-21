Іспанія

Румунський воротар допоміг "нероверді" заробити підвищення до Серії А.

Сассуоло не активував опції викупу голкіпера Атлетіко Гораціу Молдована, передає журналіст Ніколо Скіра.

На початку поточної кампанії 27-річний румун перебрався до клубу Серії В на правах оренди. "Нероверді" тимчасовий перехід гравця обійшовся в 250 тисяч євро.

У сезоні-2024/25 Молдован взяв участь у 27-ми матчах Сассуоло в другому італійському дивізіоні, пропустив 27 голів і 11 разів зберіг свої ворота "сухими". Він допоміг клубу повернутися до Серії А.

Зараз Гораціу готовий повернутися до Атлетіко. Тим не менш, наразі невідомо, чи входить він до планів "рохібланкос" на наступну кампанію.

Контракт воротаря з мадридцями розраховано до кінця червня 2027 року. Порталом transfermarkt він оцінюється в 2.2 млн євро. Клуб Ла Ліги придбав Молдована в Рапіда Бухарест за 800 тисяч євро в січні 2024-го. Виконавець досі не провів жодного поєдинку за Атлетіко.