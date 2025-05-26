Іспанія

Молодий талант залишиться в клубі до 2031 року — новий контракт вже узгоджений.

Юний вундеркінд Ламін Ямал завтра, 27 травня, офіційно підпише новий контракт із Барселоною. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони вже досягли повного узгодження нового контракту — угода розрахована до червня 2031 року.

Ключову роль у завершенні перемовин відіграв агент футболіста Жорже Мендеш. Контракт триватиме шість років, що є важливим стратегічним кроком для клубу.

Зазначається, що це успіх спортивного директора Барси Деку та президента Жоана Лапорти, які прагнуть зберегти найперспективніших гравців у складі команди на довгострокову перспективу.

У цьому сезоні Ламін Ямал провів за Барсу 55 матчів, в яких він забив 18 голів та віддав 25 результативних передач.