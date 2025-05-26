Молодий талант залишиться в клубі до 2031 року — новий контракт вже узгоджений.
Ламін Ямал, Getty Images
26 травня 2025, 23:23
Юний вундеркінд Ламін Ямал завтра, 27 травня, офіційно підпише новий контракт із Барселоною. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сторони вже досягли повного узгодження нового контракту — угода розрахована до червня 2031 року.
Ключову роль у завершенні перемовин відіграв агент футболіста Жорже Мендеш. Контракт триватиме шість років, що є важливим стратегічним кроком для клубу.
Зазначається, що це успіх спортивного директора Барси Деку та президента Жоана Лапорти, які прагнуть зберегти найперспективніших гравців у складі команди на довгострокову перспективу.
У цьому сезоні Ламін Ямал провів за Барсу 55 матчів, в яких він забив 18 голів та віддав 25 результативних передач.