Іспанія

Сімеоне знову шукає, як удосконалити власну оборону.

Аргентинський центральний захисник лондонського Тоттенгема Крістіан Ромеро цього сезону разом із своїм клубом здобув перемогу в Лізі Європи УЄФА, у фінальному матчі якої проти Манчестер Юнайтед (1:0) ще й гарантував собі статус найкращого гравця в складі обох команд.

Однак позиції 27-річного в складі "шпор" не є абсолютними, і чимало дорікань на адресу футболіста лунало через помилки в захисті.

На тлі контракту, який добігає до завершення вже в 2027 році, — це є чи не найбільшою передумовою для зміни клубу вже цього літа, коли, як очікується, Ромеро буду перебувати на піку власної трансферної вартості.

Проте, зокрема, мадридський Атлетіко останніми роками показав, що для нього гроші відходять на другий план, коли є можливість підписати якісного виконавця.

"Чоло" Сімеоне саме так і позиціонує свого співгромадянина, тому "матрацники" вже найближчим часом планують звернутись до Тоттенгема за деталями можливого переходу.

У Атлетіко є дедлайн для цих перемовин — клуб прагне здійснити ключові трансфери до початку Клубного чемпіонату світу.

Transfermarkt оцінив Крістіана в 55 млн євро.

За сезон у Ромеро через травму підколінного сухожилля було всього 26 матчів, один гол та дві гольові передачі.