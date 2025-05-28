Іспанія

Ангело Штіллер може піти на підвищення до клубу Ла Ліги.

Опорний півзахисник Штутгарта Ангело Штіллер може поповнити склад мадридського Реала.

За даними журналіста Ніколо Скіри, гранд досягнув принципової домовленості з 24-річним німцем щодо потенційного підписання контракту до кінця червня 2030-го. Тепер "бланкос" ведуть переговори зі Штутгартом стосовно можливості здійснення трансферу.

Угоду Штіллера зі "швабами" розраховано до завершення сезону-2027/28. Порталом transfermarkt гравець оцінюється в 38 млн євро.

Ангело представляє Штутгарт із серпня 2023 року. Тоді Гоффенгайм отримав за вихованця Баварії 5.5 млн євро.

На рахунку опорника чотири гола та 11 асистів у 47-ми матчах усіх турнірів уже завершеної кампанії.