Іспанія

Клуб футболіста хоче забагато грошей у невигідному становищі.

Французький центральний захисник англійського Ліверпуля Ібраїма Конате за підсумками цього сезону може похизуватись чемпіонськими медалями в складі "червоних".

А от чим 26-річний виконавець похизуватись точно не може, так це успішними перемовинами з клубом щодо продовження контракту.

Ще один сезон, і угода Конате та Ліверпуля добігатиме свого кінця, тоді як її продовження наразі виглядає малоймовірним.

Саме тому прийдешня літня трансферна кампанія — останній час, коли англійський клуб може заробити на можливому продажу свого футболіста.

Але "червоні" не квапляться цього робити, навіть у ситуації, коли на Конате є такий потужний претендент, як мадридський Реал.

Ліверпуль задрав цінник у 70 млн євро на футболіста, який уже взимку може вільно домовлятись із будь-яким клубом, а наступного літа піде вільним агентом.

Реал на це відповів простою відмовою від подальших перемовин, про що керівництво клубу вже повідомило нового головного тренера Хабі Алонсо.

Однак від самого француза клуб не відмовляється — мадридці прийдуть за ним, але вже взимку заради домовленості про перехід вільним агентом.

У цьому сезоні Конате відіграв 42 матчі, забив два голи та віддав дві гольові передачі.