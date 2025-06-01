Іспанія

Команда здобула підвищення в класі.

Ельче оформив вихід до Ла Ліги. Команда отримала пряму путівку до елітного дивізіону, посівши друге місце в турнірній таблиці Сегунди з 77 очками. Першим став Леванте (79 очок), який гарантував собі повернення до Прімери раніше.

⚠️ 𝐀𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐎́𝐍, 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐉𝐈𝐕𝐄𝐑𝐃𝐄𝐒 ⚠️



Se avecina una noche larga en la ciudad de las palmeras. Un saludo pic.twitter.com/RQpjBrajoO — Elche Club de Fútbol 🌴💯 (@elchecf) June 1, 2025

Ельче покинув Ла Лігу за підсумками сезону-2022/23, посівши останнє місце. У попередній кампанії — першій після вильоту — команда з однойменного міста фінішувала лише одинадцятою у другому за силою дивізіоні іспанського футболу.

Третя путівка до Ла Ліги буде розіграна в плей-оф між командами, які посіли місця з третього по шосте: у півфіналі зіграють Реал Ов’єдо проти Альмерії та Мірандес проти Расінга.