Іспанія

Юний талант Барселони поділився думками про Золотий м’яч, гру Іспанії, виступ клубу та найкращих у Лізі чемпіонів.

Атакуючий півзахисник Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал в інтерв’ю El Partidazo de COPE прокоментував свою футбольну філософію, амбіції та ставлення до Золотого м’яча.

Окрім того, 17-річний вундеркінд висловив безкомпромісну позицію щодо можливості переходу до принципового суперника Барселони — мадридського Реала.

"Чи грав би я за Реал Мадрид? Ні, це неможливо", — категорично відповів Ламін.

🇪🇸 Esta noche, Lamine Yamal, en @partidazocope



⚪️ ¿Jugarías en el @RealMadrid?



🚫 "No. Imposible"



💣 La entrevista completa esta noche en #PartidazoCOPE pic.twitter.com/yWxqFxr0u6 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 2, 2025

Попри гучні слова, футболіст зазначив, що для нього найважливіше — отримувати задоволення від гри:

"Я не думаю про те, щоб виграти Золотий м’яч. Я думаю про те, щоб насолоджуватися футболом, добре грати. А якщо він має прийти — то прийде".

На думку журналіста, матч Іспанія — Франція у півфіналі Ліги націй може стати визначальним у боротьбі за Золотий м’яч між Ямалем і Дембеле. Гравець відповів з притаманною йому впевненістю.

"Я б голосував за найкращого гравця року. Але якщо ви хочете розіграти його в четвер — давайте розіграємо. Особисто я віддав би його найкращому гравцеві року — і залишив би собі", — пожартував Ламін.

Коментуючи ситуацію в Барселоні, Ямаль звернув увагу на відсутність впевненості в собі у команди та фанатів:

"Ми прогресуємо, але нам потрібно самім повірити, що ми найкращі. Коли Реал Мадрид програв Арсеналу, всі вірили, що вони можуть повернутись у гру. А коли ми зіграли внічию з Інтером, люди сумнівались. Оце й потрібно змінити".

Також Ямал поділився власним списком найкращих у Лізі чемпіонів сезону: