Юний талант Барселони поділився думками про Золотий м’яч, гру Іспанії, виступ клубу та найкращих у Лізі чемпіонів.
Ламін Ямал, Getty Images
02 червня 2025, 22:14
Атакуючий півзахисник Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал в інтерв’ю El Partidazo de COPE прокоментував свою футбольну філософію, амбіції та ставлення до Золотого м’яча.
Окрім того, 17-річний вундеркінд висловив безкомпромісну позицію щодо можливості переходу до принципового суперника Барселони — мадридського Реала.
"Чи грав би я за Реал Мадрид? Ні, це неможливо", — категорично відповів Ламін.
Попри гучні слова, футболіст зазначив, що для нього найважливіше — отримувати задоволення від гри:
"Я не думаю про те, щоб виграти Золотий м’яч. Я думаю про те, щоб насолоджуватися футболом, добре грати. А якщо він має прийти — то прийде".
На думку журналіста, матч Іспанія — Франція у півфіналі Ліги націй може стати визначальним у боротьбі за Золотий м’яч між Ямалем і Дембеле. Гравець відповів з притаманною йому впевненістю.
"Я б голосував за найкращого гравця року. Але якщо ви хочете розіграти його в четвер — давайте розіграємо. Особисто я віддав би його найкращому гравцеві року — і залишив би собі", — пожартував Ламін.
Коментуючи ситуацію в Барселоні, Ямаль звернув увагу на відсутність впевненості в собі у команди та фанатів:
"Ми прогресуємо, але нам потрібно самім повірити, що ми найкращі. Коли Реал Мадрид програв Арсеналу, всі вірили, що вони можуть повернутись у гру. А коли ми зіграли внічию з Інтером, люди сумнівались. Оце й потрібно змінити".
Також Ямал поділився власним списком найкращих у Лізі чемпіонів сезону:
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Найкращий воротар: "Доннарумма"
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Найкращий захисник: "Пачо"
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Найкращі півзахисники: "Педрі і Вітінья"
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Найкращий нападник: "Рафінья"
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Найкращий тренер: "Луїс Енріке"