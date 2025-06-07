Іспанія

Перемовини зупинились після рішення Фліка.

Каталонська Барселона планує активно провести цьогорічну літню трансферну кампанію й не тільки в контексті підписання нових футболістів.

Однак можливість домовитись із "блаугранас" щодо переходу їхнього гравця стосується геть не кожного виконавця.

Наприклад, іспанським ЗМІ стало відомо напередодні, що лондонський Челсі звернувся до Барси з цікавим варіантом обміну.

"Сині" хотіли віддати свого французького нападника Крістофера Нкунку, а натомість отримати атакувального півзахисника Ферміна Лопеса.

Проте повідомляється, що, як тільки цей варіант опинився на розгляді в головного тренера Ганса-Дітера Фліка, то перемовини одразу ж завершились — німецький тренер не бажає відпускати свого підопічного через його універсальність та роботу в атаці.

Нкунку ж тим часом стоїть на порозі трансферу з Челсі, проте через високу травматичність тарвматичність та слабкі ігрові кондиції, що зіпсувало для 27-річного гравця враження від цього сезону, знайти бажаючих його підписати буде помітно складно.

Фермін за 2039 хвилин у 46 матчах у складі Барселони забив за кампанію вісім голів та віддав десять гольових передач, а Нкунку за такий самий час у 42 іграх за Челсі відзначився 14 голами та асистував п’ять разів.