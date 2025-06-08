Іспанія

Іспанець повертається до рідного клубу.

Колишній вінгер Ліверпуля, Мілана та Севільї Сусо став гравцем представника іспанської Сегунди Кадіса. Про це повідомляє офіційний сайт "жовто-синіх".

Зазначається, що 31-річний іспанець підписав контракт із "жовтою субмариною" на чотири роки. Кадіс оформив трансфер Сусо в якості вільного агента.

Сусо — вихованець Кадіса, звідки в 16 років він перейшов у англійський Ліверпуль.

Останнім місцем роботи іспанця була Севілья, за яку він у минулому сезоні відіграв 17 матчів та віддав дві результативні передачі. У складі "нервіонців" він двічі ставав переможцем Ліги Європи у 2020 та 2023 рр.

Кадіс за підсумками сезону-2024/25 посів 13 місце в турнірній таблиці іспанської Сегунди.